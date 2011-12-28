SD Governor’s Clemency and Commutations
FOR IMMEDIATE RELEASE: Tuesday, Dec. 27, 2011
CONTACT: Tony Venhuizen, 605-773-3212
PIERRE, S.D. – As recommended by the South Dakota Board of Pardons and Paroles, Gov. Dennis Daugaard has granted executive clemency to the following individuals:
|
Name
|
Pardoned Crime
|
County
|
Sentence Date
|Antijunti, Brock Alan
|3 DUIs, 1 felony, 2 misdemeanors
|Hand, Stanley, Hughes
|August 19, 1996;December 9, 1996;
March 29, 1999
|Malfero, Ryan Anthony
|Possession of a controlled substance
|Minnehaha
|November 27, 1995
|Moore, Mark Curtis
|Distribution of cocaine
|Codington
|November 22, 1989
|Lowe, Scott Jay
|DUI-Felony
|Codington
|February 22,1995
|Charger, Larry Lee
|Burglary 3rd degree
|Dewey
|April 22, 1964
|Rodney,Walter J.
|Distribution of a controlled substance
|Beadle
|September 27, 1984
|Spicer, John W.
|D.W.I third offense
|Marshall
|July 18, 1997
|Twite, Joshua
|Possession of controlled substance
|Clay
|February 28, 1997
|Kleinsasser, Kenneth
|Driving while under the influence 3rd offense -felony
|Codington
|January 3, 1996
|Schaeffer, Faith Petrik
|Petty theft 2nd degree
|Davison
|October 24, 2002
|Foxhoven, David
|Petty theft
|Yankton
|December 23, 1985
|Berry, Mathew
|Petty theft; display/possess altered I.D.
|Clay
|November 10, 1999;April 18, 2000
|Egeland, Lisa (Slater)
|Grand theft, felony; Forgery, Felony (two separate counts)
|Lawrence,Meade
|January 6, 2005;October 20, 2005;
October 24, 2005
|Ronneberg, Chie
|Domestic Violence, Simple Assault
|Pennington
|September 14, 2007
|Groos, Darin E.
|Simple assault
|Minnehaha
|September 30, 1991
|Harris, Sarah Marie
|2 counts ingesting substances, possession of drug paraphernalia
|Brookings, Lincoln
|January 31, 2005;April 27, 2005;
February 13, 2006
Gov. Daugaard has commuted the sentences of the following individuals:
|Last Name
|First Name
|Days Cut
|County of Conviction
|AASHEIM
|ALAN
|30
|LINCOLN
|ADAMS
|MICHAEL
|60
|MINNEHAHA
|AKRON
|WILLIAM
|30
|BROWN
|AKRON
|WILLIAM
|30
|DAY
|AMUNDSON
|MICHAEL
|60
|MINNEHAHA
|ANDERSEN
|HEATHER
|60
|MINNEHAHA
|ANDREWS
|DAVID
|30
|LINCOLN
|ANDREWS
|LISA
|60
|PENNINGTON
|ANDREWS
|LISA
|60
|CORSON
|ANDREWS
|TANYA
|60
|MINNEHAHA
|ARMENT
|MERLIN
|30
|BROWN
|ARMSTRONG
|KAREN
|30
|KINGSBURY
|ARNOLD
|TOBY
|60
|YANKTON
|ARNOLD
|TOBY
|60
|YANKTON
|ARNOLD
|TOBY
|60
|YANKTON
|ASHLOCK
|CAREL
|60
|CUSTER
|BAD WOUND
|ROGER
|60
|PENNINGTON
|BAD WOUND
|ROGER
|60
|PENNINGTON
|BARSE
|TRAVIS
|60
|CODINGTON
|BARTSCHER
|SUSAN
|60
|LYMAN
|BEGAII
|REYGAN
|30
|PENNINGTON
|BERGER
|MARK
|60
|MINNEHAHA
|BERGER
|MARK
|60
|MINNEHAHA
|BERNARD
|TRINITY
|30
|PENNINGTON
|BERNHARD
|MARY
|60
|MINNEHAHA
|BETTELYOUN
|BRANDON
|90
|PENNINGTON
|BIGGINS
|ROBERT
|60
|PENNINGTON
|BINGHAM
|TIMOTHY
|30
|LINCOLN
|BLACK ELK
|GREGORY
|30
|PENNINGTON
|BLAZEVICH
|ANDREW
|30
|LINCOLN
|BOBLETT
|WILLIAM
|30
|PENNINGTON
|BOBLETT
|WILLIAM
|30
|PENNINGTON
|BOBLETT
|WILLIAM
|30
|HARDING
|BOLEN
|SOLOMON
|60
|MOODY
|BONWELL
|LATISHA
|30
|MCCOOK
|BORDEAUX
|DAVID
|30
|MINNEHAHA
|BORNS
|BRITINI
|30
|GRANT
|BOWKER
|FRANKIE
|60
|MINNEHAHA
|BOWKER
|VANESSA
|30
|MINNEHAHA
|BRASEL
|AUSTIN
|60
|YANKTON
|BRASEL
|AUSTIN
|60
|MINNEHAHA
|BRAUNESREITHER
|KORY
|30
|YANKTON
|BROOKS
|SARAH
|60
|BEADLE
|BROWN
|ISAAC
|30
|SPINK
|BROWN
|CRYSTAL
|60
|HUGHES
|BROWN
|CODY
|30
|CUSTER
|BROWN
|CODY
|30
|CUSTER
|BROWN
|HEIDI
|30
|PENNINGTON
|BROWN
|HEIDI
|30
|MEADE
|BROWN
|PAUL
|60
|MOODY
|BRUGUIER
|CHRISTINA
|60
|MINNEHAHA
|CALHOUN
|JESSICA
|60
|PENNINGTON
|CAMPBELL
|LEONARD
|30
|MINNEHAHA
|CAMPBELL
|JAMES
|60
|PENNINGTON
|CAPERS
|VERA
|30
|BEADLE
|CARMAN
|MICHAEL
|30
|MCPHERSON
|CARTER
|BILLY
|30
|LAWRENCE
|CASANOVA
|PAUL
|30
|CODINGTON
|CHRISTENSEN
|CRYSTAL
|60
|BEADLE
|CHRISTENSEN
|CRYSTAL
|60
|BEADLE
|CHRISTENSEN
|KEITH
|60
|CODINGTON
|CLAPPER
|DANIEL
|60
|MINNEHAHA
|CLARK
|KENNETH
|30
|BROWN
|CLARK
|KENNETH
|30
|BROWN
|CLARKE
|AMY
|30
|CUSTER
|CLEVELAND
|CHRISTOPHER
|30
|DAVISON
|CLEVELAND
|CHRISTOPHER
|30
|LAKE
|COHOON
|TIMOTHY
|90
|LINCOLN
|CONICA
|RODNEY
|30
|BROWN
|COOLEY
|BLAKE
|60
|DAVISON
|COOPER
|LYLE
|90
|MEADE
|COX
|TREG
|30
|CUSTER
|COYLE
|JUSTIN
|30
|PENNINGTON
|COYLE
|JUSTIN
|30
|PENNINGTON
|CRAWFORD
|HARVEY
|60
|MARSHALL
|CRESS
|TIFFANY
|60
|MINNEHAHA
|CRESS
|TIFFANY
|60
|MINNEHAHA
|CRUZ
|DAVID
|60
|PENNINGTON
|CRUZ
|DAVID
|60
|PENNINGTON
|CUMMINGS
|SHAWN
|30
|MEADE
|DAME
|FRANK
|60
|BEADLE
|DAUGHERTY
|KELLY
|30
|UNION
|DAVIS
|CHARLES
|60
|MINNEHAHA
|DAVIS
|CHARLES
|60
|LINCOLN
|DECORY
|ARLENE
|30
|MINNEHAHA
|DEMARRIAS
|BRUCE
|30
|ROBERTS
|DEVRIES
|LOWELL
|30
|JONES
|DIEDE
|KENNETH
|60
|MARSHALL
|DIEDE
|DAVID
|60
|DOUGLAS
|DIESTERHAFT
|JACOB
|30
|BROWN
|DIESTERHAFT
|JACOB
|30
|BROWN
|DOOLEY
|SHANE
|60
|BROWN
|DOTSON
|THOMAS
|30
|MINNEHAHA
|DUMARCE
|CONRAD
|60
|MARSHALL
|DUNN
|ROBIN
|60
|MEADE
|DUNN
|ROBIN
|60
|MEADE
|EAGLE
|IVES
|30
|DAY
|EAGLE
|IVES JR
|30
|HAMLIN
|EATHERTON
|PATRICK
|30
|MEADE
|EILERS
|STACEY
|30
|LINCOLN
|EMERY
|DUSTIN
|60
|YANKTON
|EMERY
|DUSTIN
|60
|YANKTON
|ENDRES
|PATRICK
|60
|HUGHES
|ERICKSON
|STEVEN
|30
|LAWRENCE
|FAEHNRICH
|DOUGLAS
|60
|MINNEHAHA
|FAEHNRICH
|DOUGLAS
|60
|MINNEHAHA
|FIEBELKORN
|SHANE
|30
|DAVISON
|FIEBELKORN
|SHANE
|30
|DAVISON
|FINLEY
|LESLIE
|30
|ROBERTS
|FIPPS
|DAVID
|30
|BROWN
|FLORES
|ANTONIO
|30
|PENNINGTON
|FLOYD
|TRACY
|60
|CLAY
|FORD
|MELISSA
|30
|MEADE
|FOURNET
|ZACHARY
|60
|MINNEHAHA
|FOWLER
|DAVID
|60
|BROWN
|GADEN
|NICHOLAS
|30
|PENNINGTON
|GALLEGOS
|MARIA
|60
|PENNINGTON
|GALLEGOS
|MARIA
|60
|PENNINGTON
|GALLEGOS
|MARIA
|60
|PENNINGTON
|GERANEN
|STEVEN
|30
|HAMLIN
|GETZIN
|ALAN
|60
|MINNEHAHA
|GOURLEY
|KATHLEEN
|60
|MINNEHAHA
|GREGER
|SAMUEL JR
|30
|CHARLES MIX
|GRIEBEN
|JANICE
|60
|MEADE
|GRIEBEN
|JANICE
|60
|BROWN
|GRUBER
|GERALD
|60
|MINNEHAHA
|HABERECHT
|JOHN
|60
|FALL RIVER
|HABERECHT
|JOHN
|60
|PENNINGTON
|HALE
|RHONDA
|60
|MINNEHAHA
|HALL
|DONALD
|60
|DAVISON
|HANDLEY
|JERED
|30
|PENNINGTON
|HANDLEY
|JERED
|30
|PENNINGTON
|HANEKLAUS
|BRENDA
|30
|YANKTON
|HANSEN
|JOSHUA
|60
|PENNINGTON
|HANSEN
|JOSHUA
|60
|PENNINGTON
|HARRIS
|ERNIE
|30
|MINNEHAHA
|HASELHORST
|DEREK
|60
|BROWN
|HAVENS
|KANDI
|30
|BROWN
|HAWKINS
|MICHAEL
|30
|FALL RIVER
|HAWLEY
|SHAWN
|60
|MINNEHAHA
|HE CROW
|JOHN
|30
|PENNINGTON
|HEAD
|LAURA
|30
|CODINGTON
|HEARD
|GREG
|60
|BROOKINGS
|HEARD
|GREG
|60
|MINNEHAHA
|HEIN
|SHAWN
|30
|FAULK
|HEIRMEIER
|ANDREW
|60
|MEADE
|HERNANDEZ
|RICHARD
|30
|HUGHES
|HIERONIMUS
|MARK
|30
|SPINK
|HIGH TOWER
|JAMES
|30
|MINNEHAHA
|HILSTON
|RAYMOND
|30
|CUSTER
|HOFER
|RICK
|30
|BEADLE
|HOLMES
|BRENDON
|30
|MINNEHAHA
|HOLZBAUER
|MARK
|60
|MINNEHAHA
|HUETTL
|EDWIN
|30
|BROOKINGS
|HUETTL
|EDWIN
|30
|BROOKINGS
|HUTH
|KYLE
|30
|MINNEHAHA
|ICE
|ANGELA
|90
|PENNINGTON
|ICE
|ANGELA
|90
|PENNINGTON
|INGALLS
|AMY
|60
|CODINGTON
|IVERSON
|DOROTHY
|60
|YANKTON
|JANIS
|REVA
|30
|PENNINGTON
|JANKLOW
|SHAHZAD
|60
|PENNINGTON
|JANSSEN
|TONY
|30
|KINGSBURY
|JEAN LEWIS
|ANTHONY
|30
|UNION
|JOHNSON
|JEFFREY
|30
|MINNEHAHA
|JOHNSON
|ROBERT
|90
|SPINK
|JONES
|CLINTON
|30
|MINNEHAHA
|KADINGER
|BRIAN
|30
|LINCOLN
|KEBASO
|APIEMI
|90
|CODINGTON
|KEISER
|NICOLE
|30
|TRIPP
|KINDLE
|DOUGLAS
|90
|PENNINGTON
|KIRSCHMAN
|AVERY
|60
|BROWN
|KIRSCHMAN
|AVERY
|60
|BROWN
|KIRSCHMAN
|AVERY
|60
|BROWN
|KLEIMANN
|DAVID
|60
|GRANT
|KNOLL
|RICHARD
|30
|MINNEHAHA
|KNUTSON
|ROBERT
|30
|PENNINGTON
|KNUTSON
|ROBERT
|30
|MEADE
|KNUTSON
|ROBERT
|30
|PENNINGTON
|KRIZ
|DANIEL
|60
|MINNEHAHA
|KRUMVIEDA
|RENEE
|60
|UNION
|KUNTZ
|DONALD
|60
|BROWN
|LAMB
|KENNETH
|30
|MINNEHAHA
|LAPLANTE
|KELLY
|60
|PENNINGTON
|LARSON
|TONIA
|30
|MINNEHAHA
|LEAMONS
|DAVID
|60
|BROOKINGS
|LEBEAU
|MICHEL
|60
|PENNINGTON
|LEBEAU
|MICHEL
|60
|PENNINGTON
|LECLAIR
|TYLER
|30
|BROOKINGS
|LEMKE
|COLE
|60
|LAWRENCE
|LINNEMAN
|RONALD
|30
|LAKE
|LITTLE BEAR
|JERRY
|60
|PENNINGTON
|LITTLE BEAR
|JERRY
|60
|YANKTON
|LITTLE BEAR
|JERRY
|60
|DAVISON
|LOVRO
|KAREN
|60
|MINNEHAHA
|LYDEN
|VINCENT
|30
|MEADE
|MAIXNER
|LYNN
|60
|MINNEHAHA
|MALLULA
|SCOTT
|30
|PENNINGTON
|MALO
|MARIN
|60
|HUGHES
|MALSAM
|JARON
|60
|BROWN
|MARTENS
|JERRY
|30
|MINNEHAHA
|MARTIN
|MATTHEW
|30
|MINNEHAHA
|MC ALLISTER
|KAROL
|30
|BROWN
|MC CORD
|ANNA
|30
|MINNEHAHA
|MC DERMOTT
|TIFFANY
|60
|HUGHES
|MC MILLAN
|TIMMY
|30
|CODINGTON
|MC NALLY
|SHAWN
|30
|LAWRENCE
|MC NALLY
|SHAWN
|30
|LAWRENCE
|MC NALLY
|SHAWN
|30
|LAWRENCE
|MILLARD
|RACHELLE
|30
|LAWRENCE
|MILLER
|CHARLES
|30
|PENNINGTON
|MILNE
|WILLIAM
|30
|MOODY
|MIRANDA
|ADAN
|30
|HUGHES
|MITCHELL
|GARY
|30
|MINNEHAHA
|MITCHELL
|GARY
|30
|MINNEHAHA
|MOENCH
|PHILLIP
|30
|MINNEHAHA
|MOKROS
|CALVIN
|60
|MINNEHAHA
|MORAN
|RAMON
|30
|PENNINGTON
|MORLOCK
|LAURA
|60
|MINNEHAHA
|MORRIS
|STEVEN
|30
|BROWN
|MULDROW
|LUCIUS
|30
|PENNINGTON
|MULLER
|GARY
|60
|PENNINGTON
|MURRAY
|JAMES
|30
|MINNEHAHA
|MUSTON
|STEVE
|30
|MINNEHAHA
|NEIFFER
|DAVID
|30
|BEADLE
|NELSON
|DREW
|30
|MINNEHAHA
|NERISON
|MARTIN
|60
|ROBERTS
|NERISON
|MARTIN
|60
|ROBERTS
|NEW
|MICHAEL
|90
|MC COOK
|NGUYEN
|DUNG
|30
|MINNEHAHA
|NORDBY
|JOHN
|30
|PENNINGTON
|NORTON
|WILLIAM
|30
|BROWN
|OLDEHOFF
|JASON
|30
|MINNEHAHA
|OLSON
|DEMAIAN
|30
|BROWN
|OSTBY
|SHANNON
|30
|MEADE
|OVERBEY
|ROBERT
|30
|MEADE
|PHELPS
|CLINTON
|30
|FALL RIVER
|PICKNER
|CASEY
|90
|STANLEY
|PINEIRO-ALETRAZ
|DANIEL
|60
|BROWN
|PINEIRO-ALETRAZ
|DANIEL
|60
|BROWN
|PINEIRO-ALETRAZ
|DANIEL
|60
|BROWN
|RANDLE
|GERALD
|30
|MINNEHAHA
|RASINSKI
|DOUGLAS
|30
|PENNINGTON
|RED NEST
|MICHAEL
|60
|PENNINGTON
|RED OWL
|DONALD
|60
|ROBERTS
|RED OWL
|DONALD
|60
|ROBERTS
|REDDAY
|MIRANDA
|60
|MINNEHAHA
|REIF
|LUCILLE
|30
|MINNEHAHA
|RENNER
|BENJAMIN
|60
|BEADLE
|RENVILLE
|DAWN
|30
|MINNEHAHA
|RICHEY
|DAVID
|60
|KINGSBURY
|RIVERA
|RAYMUNDO J
|60
|PENNINGTON
|ROACH
|JERRY
|60
|HUGHES
|RODRIGUEZ
|MICHAEL
|30
|PENNINGTON
|ROSE
|BLAKE
|60
|STANLEY
|ROSE
|BLAKE
|60
|PENNINGTON
|RUF
|HELEN
|30
|MINNEHAHA
|RUSSELL
|ANNIE
|30
|MINNEHAHA
|RUSSELL
|RICHARD II
|30
|BROWN
|RYAN
|IMELDA
|60
|ROBERTS
|SANCHEZ
|JOEL
|30
|PENNINGTON
|SAUCEDA
|REYMUNDO
|60
|MINNEHAHA
|SCHMIDT
|SCOTT
|30
|MINNEHAHA
|SCHUMACHER
|GREGORY
|90
|BROWN
|SCHUMACHER
|GREGORY
|90
|BROWN
|SCHUMACHER
|STEPHANIE
|60
|LAKE
|SCHUYLER
|ALLEN
|30
|MINNEHAHA
|SCHUYLER
|ALLEN
|30
|MINNEHAHA
|SEIDEL
|STEVE
|30
|UNION
|SERRANO
|DAWN
|30
|MINNEHAHA
|SEXTON
|RONNIE
|60
|PENNINGTON
|SEXTON
|RONNIE
|60
|MEADE
|SHACKLEY
|MICHAEL
|30
|MINNEHAHA
|SHELTON
|SHAWN
|30
|PENNINGTON
|SHELTON
|SHAWN
|30
|HUTCHINSON
|SHERMAN
|WILLIAM
|90
|PENNINGTON
|SHUGARS
|LEONARD
|60
|MINNEHAHA
|SHUGARS
|LEONARD
|60
|MINNEHAHA
|SIEVE
|DARCY
|30
|MINNEHAHA
|SMITH
|DAVID
|60
|BRULE
|SMITH
|KENNETH
|60
|MEADE
|SMITH
|KENNETH
|60
|MEADE
|SPARKS
|KOURTNAY
|30
|PENNINGTON
|SPEARS
|RONALD
|90
|PENNINGTON
|SPEARS
|RONALD
|90
|PENNINGTON
|SPEARS
|RONALD
|90
|HARDING
|STAHL
|KATHY
|60
|BEADLE
|STAHL
|ERNEST
|30
|MINNEHAHA
|STAVENGER
|WILLIAM
|30
|MOODY
|STEELE
|EMMITT
|30
|PENNINGTON
|STEVENS
|JOHNNY
|30
|PENNINGTON
|STEVENS
|CHRISTOPHER
|30
|LINCOLN
|SUDLOW
|JAMES
|90
|PENNINGTON
|SULLIVAN
|KERRY
|60
|ROBERTS
|SWANSON
|DYLAN
|30
|MINNEHAHA
|SYKES
|SAMUEL
|60
|MINNEHAHA
|TALAVERA
|RAMIRO
|30
|MINNEHAHA
|TALAVERA
|RAMIRO
|30
|MINNEHAHA
|TALAVERA
|RAMIRO
|30
|MINNEHAHA
|TALLY
|JESSE
|30
|YANKTON
|TALLY
|JESSE
|30
|YANKTON
|TAPP
|RODNEY
|60
|HUTCHINSON
|THEUNISSEN
|LAYCE
|30
|BROWN
|THOMAS
|JESSE
|30
|MINNEHAHA
|THUNDER
|CLEMENT
|90
|MINNEHAHA
|TOLLAKSON
|TIMOTHY
|30
|CODINGTON
|TOPLE
|MATTHEW
|30
|HUGHES
|TORRES
|STACY
|30
|PENNINGTON
|VETTER
|JOHN
|30
|MINNEHAHA
|VIERRA
|ARMANDO
|60
|BENNETT
|WARD
|CRYSTA
|30
|PENNINGTON
|WARREN
|ALICIA
|60
|MINNEHAHA
|WATSON
|JUANITA
|60
|CUSTER
|WATSON
|JUANITA
|60
|CUSTER
|WATTERS
|NORMAN JR
|30
|KINGSBURY
|WENTZLAFF
|PAUL
|60
|MINNEHAHA
|WHITE
|MICHAEL
|60
|MINNEHAHA
|WHITE EAGLE
|DELANO
|30
|MINNEHAHA
|WILKIE
|CODY
|30
|EDMUNDS
|WILKIE
|CODY
|30
|BROWN
|WILLIAMS
|AMBER
|30
|PENNINGTON
|WILLIAMS
|AMBER
|30
|PENNINGTON
|WILLIAMS
|CASEY
|60
|PENNINGTON
|WILLIAMS
|CASEY
|60
|LAWRENCE
|WILSON
|MARCUS
|60
|MINNEHAHA
|WINGLER
|RYAN
|60
|MINNEHAHA
|WOLFE
|JASON
|60
|LAWRENCE
|WOODS
|RONALD
|30
|PENNINGTON
|YELLOW BOY
|CHRISTY
|30
|PENNINGTON
|YELLOW BOY
|CHRISTY
|30
|PENNINGTON
|YELLOWBOY
|STEVEN
|30
|PENNINGTON
|ZAHN
|ELMER
|60
|BROWN
|ZEPHIER
|MARY
|60
|MINNEHAHA
|ZWEBER
|ERICK
|30
|BROWN
One Response to “SD Governor’s Clemency and Commutations”
Merry Christmas from the Gov !!