SD Governor’s Clemency and Commutations

By on December 28th, 2011

FOR IMMEDIATE RELEASE: Tuesday, Dec. 27, 2011
CONTACT: Tony Venhuizen, 605-773-3212

PIERRE, S.D. – As recommended by the South Dakota Board of Pardons and Paroles, Gov. Dennis Daugaard has granted executive clemency to the following individuals:

Name

Pardoned Crime

County

Sentence Date
Antijunti, Brock Alan 3 DUIs, 1 felony, 2 misdemeanors Hand, Stanley, Hughes August 19, 1996;December 9, 1996;

March 29, 1999
Malfero, Ryan Anthony Possession of a controlled substance Minnehaha November 27, 1995
Moore, Mark Curtis Distribution of cocaine Codington November 22, 1989
Lowe, Scott Jay DUI-Felony Codington February 22,1995
Charger, Larry Lee Burglary 3rd degree Dewey April 22, 1964
Rodney,Walter J. Distribution of a controlled substance Beadle September 27, 1984
Spicer, John W. D.W.I third offense Marshall July 18, 1997
Twite, Joshua Possession of controlled substance Clay February 28, 1997
Kleinsasser, Kenneth Driving while under the influence 3rd offense -felony Codington January 3, 1996
Schaeffer, Faith Petrik Petty theft  2nd degree Davison October 24, 2002
Foxhoven, David Petty theft Yankton December 23, 1985
Berry, Mathew Petty theft; display/possess altered I.D. Clay November 10, 1999;April 18, 2000
Egeland, Lisa (Slater) Grand theft, felony; Forgery, Felony (two separate counts) Lawrence,Meade January 6, 2005;October 20, 2005;

October 24, 2005
Ronneberg, Chie Domestic Violence, Simple Assault Pennington September 14, 2007
Groos, Darin E. Simple assault Minnehaha September 30, 1991
Harris, Sarah Marie 2 counts ingesting substances, possession of drug paraphernalia Brookings, Lincoln January 31, 2005;April 27, 2005;

February  13, 2006

Gov. Daugaard has commuted the sentences of the following individuals:

Last Name First Name Days Cut County of Conviction
AASHEIM ALAN 30 LINCOLN
ADAMS MICHAEL 60 MINNEHAHA
AKRON WILLIAM 30 BROWN
AKRON WILLIAM 30 DAY
AMUNDSON MICHAEL 60 MINNEHAHA
ANDERSEN HEATHER 60 MINNEHAHA
ANDREWS DAVID 30 LINCOLN
ANDREWS LISA 60 PENNINGTON
ANDREWS LISA 60 CORSON
ANDREWS TANYA 60 MINNEHAHA
ARMENT MERLIN 30 BROWN
ARMSTRONG KAREN 30 KINGSBURY
ARNOLD TOBY 60 YANKTON
ARNOLD TOBY 60 YANKTON
ARNOLD TOBY 60 YANKTON
ASHLOCK CAREL 60 CUSTER
BAD WOUND ROGER 60 PENNINGTON
BAD WOUND ROGER 60 PENNINGTON
BARSE TRAVIS 60 CODINGTON
BARTSCHER SUSAN 60 LYMAN
BEGAII REYGAN 30 PENNINGTON
BERGER MARK 60 MINNEHAHA
BERGER MARK 60 MINNEHAHA
BERNARD TRINITY 30 PENNINGTON
BERNHARD MARY 60 MINNEHAHA
BETTELYOUN BRANDON 90 PENNINGTON
BIGGINS ROBERT 60 PENNINGTON
BINGHAM TIMOTHY 30 LINCOLN
BLACK ELK GREGORY 30 PENNINGTON
BLAZEVICH ANDREW 30 LINCOLN
BOBLETT WILLIAM 30 PENNINGTON
BOBLETT WILLIAM 30 PENNINGTON
BOBLETT WILLIAM 30 HARDING
BOLEN SOLOMON 60 MOODY
BONWELL LATISHA 30 MCCOOK
BORDEAUX DAVID 30 MINNEHAHA
BORNS BRITINI 30 GRANT
BOWKER FRANKIE 60 MINNEHAHA
BOWKER VANESSA 30 MINNEHAHA
BRASEL AUSTIN 60 YANKTON
BRASEL AUSTIN 60 MINNEHAHA
BRAUNESREITHER KORY 30 YANKTON
BROOKS SARAH 60 BEADLE
BROWN ISAAC 30 SPINK
BROWN CRYSTAL 60 HUGHES
BROWN CODY 30 CUSTER
BROWN CODY 30 CUSTER
BROWN HEIDI 30 PENNINGTON
BROWN HEIDI 30 MEADE
BROWN PAUL 60 MOODY
BRUGUIER CHRISTINA 60 MINNEHAHA
CALHOUN JESSICA 60 PENNINGTON
CAMPBELL LEONARD 30 MINNEHAHA
CAMPBELL JAMES 60 PENNINGTON
CAPERS VERA 30 BEADLE
CARMAN MICHAEL 30 MCPHERSON
CARTER BILLY 30 LAWRENCE
CASANOVA PAUL 30 CODINGTON
CHRISTENSEN CRYSTAL 60 BEADLE
CHRISTENSEN CRYSTAL 60 BEADLE
CHRISTENSEN KEITH 60 CODINGTON
CLAPPER DANIEL 60 MINNEHAHA
CLARK KENNETH 30 BROWN
CLARK KENNETH 30 BROWN
CLARKE AMY 30 CUSTER
CLEVELAND CHRISTOPHER 30 DAVISON
CLEVELAND CHRISTOPHER 30 LAKE
COHOON TIMOTHY 90 LINCOLN
CONICA RODNEY 30 BROWN
COOLEY BLAKE 60 DAVISON
COOPER LYLE 90 MEADE
COX TREG 30 CUSTER
COYLE JUSTIN 30 PENNINGTON
COYLE JUSTIN 30 PENNINGTON
CRAWFORD HARVEY 60 MARSHALL
CRESS TIFFANY 60 MINNEHAHA
CRESS TIFFANY 60 MINNEHAHA
CRUZ DAVID 60 PENNINGTON
CRUZ DAVID 60 PENNINGTON
CUMMINGS SHAWN 30 MEADE
DAME FRANK 60 BEADLE
DAUGHERTY KELLY 30 UNION
DAVIS CHARLES 60 MINNEHAHA
DAVIS CHARLES 60 LINCOLN
DECORY ARLENE 30 MINNEHAHA
DEMARRIAS BRUCE 30 ROBERTS
DEVRIES LOWELL 30 JONES
DIEDE KENNETH 60 MARSHALL
DIEDE DAVID 60 DOUGLAS
DIESTERHAFT JACOB 30 BROWN
DIESTERHAFT JACOB 30 BROWN
DOOLEY SHANE 60 BROWN
DOTSON THOMAS 30 MINNEHAHA
DUMARCE CONRAD 60 MARSHALL
DUNN ROBIN 60 MEADE
DUNN ROBIN 60 MEADE
EAGLE IVES 30 DAY
EAGLE IVES JR 30 HAMLIN
EATHERTON PATRICK 30 MEADE
EILERS STACEY 30 LINCOLN
EMERY DUSTIN 60 YANKTON
EMERY DUSTIN 60 YANKTON
ENDRES PATRICK 60 HUGHES
ERICKSON STEVEN 30 LAWRENCE
FAEHNRICH DOUGLAS 60 MINNEHAHA
FAEHNRICH DOUGLAS 60 MINNEHAHA
FIEBELKORN SHANE 30 DAVISON
FIEBELKORN SHANE 30 DAVISON
FINLEY LESLIE 30 ROBERTS
FIPPS DAVID 30 BROWN
FLORES ANTONIO 30 PENNINGTON
FLOYD TRACY 60 CLAY
FORD MELISSA 30 MEADE
FOURNET ZACHARY 60 MINNEHAHA
FOWLER DAVID 60 BROWN
GADEN NICHOLAS 30 PENNINGTON
GALLEGOS MARIA 60 PENNINGTON
GALLEGOS MARIA 60 PENNINGTON
GALLEGOS MARIA 60 PENNINGTON
GERANEN STEVEN 30 HAMLIN
GETZIN ALAN 60 MINNEHAHA
GOURLEY KATHLEEN 60 MINNEHAHA
GREGER SAMUEL JR 30 CHARLES MIX
GRIEBEN JANICE 60 MEADE
GRIEBEN JANICE 60 BROWN
GRUBER GERALD 60 MINNEHAHA
HABERECHT JOHN 60 FALL RIVER
HABERECHT JOHN 60 PENNINGTON
HALE RHONDA 60 MINNEHAHA
HALL DONALD 60 DAVISON
HANDLEY JERED 30 PENNINGTON
HANDLEY JERED 30 PENNINGTON
HANEKLAUS BRENDA 30 YANKTON
HANSEN JOSHUA 60 PENNINGTON
HANSEN JOSHUA 60 PENNINGTON
HARRIS ERNIE 30 MINNEHAHA
HASELHORST DEREK 60 BROWN
HAVENS KANDI 30 BROWN
HAWKINS MICHAEL 30 FALL RIVER
HAWLEY SHAWN 60 MINNEHAHA
HE CROW JOHN 30 PENNINGTON
HEAD LAURA 30 CODINGTON
HEARD GREG 60 BROOKINGS
HEARD GREG 60 MINNEHAHA
HEIN SHAWN 30 FAULK
HEIRMEIER ANDREW 60 MEADE
HERNANDEZ RICHARD 30 HUGHES
HIERONIMUS MARK 30 SPINK
HIGH TOWER JAMES 30 MINNEHAHA
HILSTON RAYMOND 30 CUSTER
HOFER RICK 30 BEADLE
HOLMES BRENDON 30 MINNEHAHA
HOLZBAUER MARK 60 MINNEHAHA
HUETTL EDWIN 30 BROOKINGS
HUETTL EDWIN 30 BROOKINGS
HUTH KYLE 30 MINNEHAHA
ICE ANGELA 90 PENNINGTON
ICE ANGELA 90 PENNINGTON
INGALLS AMY 60 CODINGTON
IVERSON DOROTHY 60 YANKTON
JANIS REVA 30 PENNINGTON
JANKLOW SHAHZAD 60 PENNINGTON
JANSSEN TONY 30 KINGSBURY
JEAN LEWIS ANTHONY 30 UNION
JOHNSON JEFFREY 30 MINNEHAHA
JOHNSON ROBERT 90 SPINK
JONES CLINTON 30 MINNEHAHA
KADINGER BRIAN 30 LINCOLN
KEBASO APIEMI 90 CODINGTON
KEISER NICOLE 30 TRIPP
KINDLE DOUGLAS 90 PENNINGTON
KIRSCHMAN AVERY 60 BROWN
KIRSCHMAN AVERY 60 BROWN
KIRSCHMAN AVERY 60 BROWN
KLEIMANN DAVID 60 GRANT
KNOLL RICHARD 30 MINNEHAHA
KNUTSON ROBERT 30 PENNINGTON
KNUTSON ROBERT 30 MEADE
KNUTSON ROBERT 30 PENNINGTON
KRIZ DANIEL 60 MINNEHAHA
KRUMVIEDA RENEE 60 UNION
KUNTZ DONALD 60 BROWN
LAMB KENNETH 30 MINNEHAHA
LAPLANTE KELLY 60 PENNINGTON
LARSON TONIA 30 MINNEHAHA
LEAMONS DAVID 60 BROOKINGS
LEBEAU MICHEL 60 PENNINGTON
LEBEAU MICHEL 60 PENNINGTON
LECLAIR TYLER 30 BROOKINGS
LEMKE COLE 60 LAWRENCE
LINNEMAN RONALD 30 LAKE
LITTLE BEAR JERRY 60 PENNINGTON
LITTLE BEAR JERRY 60 YANKTON
LITTLE BEAR JERRY 60 DAVISON
LOVRO KAREN 60 MINNEHAHA
LYDEN VINCENT 30 MEADE
MAIXNER LYNN 60 MINNEHAHA
MALLULA SCOTT 30 PENNINGTON
MALO MARIN 60 HUGHES
MALSAM JARON 60 BROWN
MARTENS JERRY 30 MINNEHAHA
MARTIN MATTHEW 30 MINNEHAHA
MC ALLISTER KAROL 30 BROWN
MC CORD ANNA 30 MINNEHAHA
MC DERMOTT TIFFANY 60 HUGHES
MC MILLAN TIMMY 30 CODINGTON
MC NALLY SHAWN 30 LAWRENCE
MC NALLY SHAWN 30 LAWRENCE
MC NALLY SHAWN 30 LAWRENCE
MILLARD RACHELLE 30 LAWRENCE
MILLER CHARLES 30 PENNINGTON
MILNE WILLIAM 30 MOODY
MIRANDA ADAN 30 HUGHES
MITCHELL GARY 30 MINNEHAHA
MITCHELL GARY 30 MINNEHAHA
MOENCH PHILLIP 30 MINNEHAHA
MOKROS CALVIN 60 MINNEHAHA
MORAN RAMON 30 PENNINGTON
MORLOCK LAURA 60 MINNEHAHA
MORRIS STEVEN 30 BROWN
MULDROW LUCIUS 30 PENNINGTON
MULLER GARY 60 PENNINGTON
MURRAY JAMES 30 MINNEHAHA
MUSTON STEVE 30 MINNEHAHA
NEIFFER DAVID 30 BEADLE
NELSON DREW 30 MINNEHAHA
NERISON MARTIN 60 ROBERTS
NERISON MARTIN 60 ROBERTS
NEW MICHAEL 90 MC COOK
NGUYEN DUNG 30 MINNEHAHA
NORDBY JOHN 30 PENNINGTON
NORTON WILLIAM 30 BROWN
OLDEHOFF JASON 30 MINNEHAHA
OLSON DEMAIAN 30 BROWN
OSTBY SHANNON 30 MEADE
OVERBEY ROBERT 30 MEADE
PHELPS CLINTON 30 FALL RIVER
PICKNER CASEY 90 STANLEY
PINEIRO-ALETRAZ DANIEL 60 BROWN
PINEIRO-ALETRAZ DANIEL 60 BROWN
PINEIRO-ALETRAZ DANIEL 60 BROWN
RANDLE GERALD 30 MINNEHAHA
RASINSKI DOUGLAS 30 PENNINGTON
RED NEST MICHAEL 60 PENNINGTON
RED OWL DONALD 60 ROBERTS
RED OWL DONALD 60 ROBERTS
REDDAY MIRANDA 60 MINNEHAHA
REIF LUCILLE 30 MINNEHAHA
RENNER BENJAMIN 60 BEADLE
RENVILLE DAWN 30 MINNEHAHA
RICHEY DAVID 60 KINGSBURY
RIVERA RAYMUNDO J 60 PENNINGTON
ROACH JERRY 60 HUGHES
RODRIGUEZ MICHAEL 30 PENNINGTON
ROSE BLAKE 60 STANLEY
ROSE BLAKE 60 PENNINGTON
RUF HELEN 30 MINNEHAHA
RUSSELL ANNIE 30 MINNEHAHA
RUSSELL RICHARD II 30 BROWN
RYAN IMELDA 60 ROBERTS
SANCHEZ JOEL 30 PENNINGTON
SAUCEDA REYMUNDO 60 MINNEHAHA
SCHMIDT SCOTT 30 MINNEHAHA
SCHUMACHER GREGORY 90 BROWN
SCHUMACHER GREGORY 90 BROWN
SCHUMACHER STEPHANIE 60 LAKE
SCHUYLER ALLEN 30 MINNEHAHA
SCHUYLER ALLEN 30 MINNEHAHA
SEIDEL STEVE 30 UNION
SERRANO DAWN 30 MINNEHAHA
SEXTON RONNIE 60 PENNINGTON
SEXTON RONNIE 60 MEADE
SHACKLEY MICHAEL 30 MINNEHAHA
SHELTON SHAWN 30 PENNINGTON
SHELTON SHAWN 30 HUTCHINSON
SHERMAN WILLIAM 90 PENNINGTON
SHUGARS LEONARD 60 MINNEHAHA
SHUGARS LEONARD 60 MINNEHAHA
SIEVE DARCY 30 MINNEHAHA
SMITH DAVID 60 BRULE
SMITH KENNETH 60 MEADE
SMITH KENNETH 60 MEADE
SPARKS KOURTNAY 30 PENNINGTON
SPEARS RONALD 90 PENNINGTON
SPEARS RONALD 90 PENNINGTON
SPEARS RONALD 90 HARDING
STAHL KATHY 60 BEADLE
STAHL ERNEST 30 MINNEHAHA
STAVENGER WILLIAM 30 MOODY
STEELE EMMITT 30 PENNINGTON
STEVENS JOHNNY 30 PENNINGTON
STEVENS CHRISTOPHER 30 LINCOLN
SUDLOW JAMES 90 PENNINGTON
SULLIVAN KERRY 60 ROBERTS
SWANSON DYLAN 30 MINNEHAHA
SYKES SAMUEL 60 MINNEHAHA
TALAVERA RAMIRO 30 MINNEHAHA
TALAVERA RAMIRO 30 MINNEHAHA
TALAVERA RAMIRO 30 MINNEHAHA
TALLY JESSE 30 YANKTON
TALLY JESSE 30 YANKTON
TAPP RODNEY 60 HUTCHINSON
THEUNISSEN LAYCE 30 BROWN
THOMAS JESSE 30 MINNEHAHA
THUNDER CLEMENT 90 MINNEHAHA
TOLLAKSON TIMOTHY 30 CODINGTON
TOPLE MATTHEW 30 HUGHES
TORRES STACY 30 PENNINGTON
VETTER JOHN 30 MINNEHAHA
VIERRA ARMANDO 60 BENNETT
WARD CRYSTA 30 PENNINGTON
WARREN ALICIA 60 MINNEHAHA
WATSON JUANITA 60 CUSTER
WATSON JUANITA 60 CUSTER
WATTERS NORMAN JR 30 KINGSBURY
WENTZLAFF PAUL 60 MINNEHAHA
WHITE MICHAEL 60 MINNEHAHA
WHITE EAGLE DELANO 30 MINNEHAHA
WILKIE CODY 30 EDMUNDS
WILKIE CODY 30 BROWN
WILLIAMS AMBER 30 PENNINGTON
WILLIAMS AMBER 30 PENNINGTON
WILLIAMS CASEY 60 PENNINGTON
WILLIAMS CASEY 60 LAWRENCE
WILSON MARCUS 60 MINNEHAHA
WINGLER RYAN 60 MINNEHAHA
WOLFE JASON 60 LAWRENCE
WOODS RONALD 30 PENNINGTON
YELLOW BOY CHRISTY 30 PENNINGTON
YELLOW BOY CHRISTY 30 PENNINGTON
YELLOWBOY STEVEN 30 PENNINGTON
ZAHN ELMER 60 BROWN
ZEPHIER MARY 60 MINNEHAHA
ZWEBER ERICK 30 BROWN

 

 

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One Response to “SD Governor’s Clemency and Commutations”

  1. Arqkon
    December 28, 2011 at 9:37 am |

    Merry Christmas from the Gov !!

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